El sospechoso, identificado como Luis Ayala, de 58 años, fue detenido este lunes acusado de asesinar el pasado viernes al dueño de un supermercado chino en la localidad de Carapachay, partido de Vicente López.

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Según la investigación, habría cobrado 5.000 dólares por cometer el crimen y que detrás del homicidio podría esconderse una disputa vinculada con las organizaciones conocidas como la mafia china, que desde hace décadas operan en distintos puntos del país.

Chen Jian, de 35 años, fue baleado frente a su supermercado ubicado en Cajaraville al 3500, próximo a la estación de Carapachay, en el momento en que subía a su camioneta, el viernes por la noche.

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Las imágenes grabadas por cámaras de seguridad del municipio y casas particulares permitieron a los investigadores de la policía bonaerense identificar al autor de los disparos y todo el proceso previo al crimen. El autor del disparo fue Ayala, un ex integrante del escuadrón de elite Alacrán.

El crimen ocurrió a las 20.36 pero una hora y media antes, Ayala y su cómplice -que también sería su pareja- entraron al supermercado Argenchino para hacer una compra, aunque su verdadera intención era “conocer el terreno” e identificar bien al objetivo, un ciudadano chino que llegó al país en 2015.

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En una filmación incorporada al expediente se puede observar cuando Chen Jian baja herido de su camioneta, y cae, agonizante, en la vereda de su comercio. Además de la identificación de Ayala y su cómplice a través de las cámaras, increíblemente pagaron la compra en el supermercado con su propia billetera virtual, lo que permitió saber su nombre de inmediato.

Finalmente, fue detenido el lunes a la tarde en su casa de Merlo y en el allanamiento se encontraron dos pistolas nueve milímetros, otra calibre 22 y municiones, además de un celular, con el que habría realizado la compra con su billetera virtual.