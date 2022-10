Un tenso momento se vivió este jueves durante la 14° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, cuando el representante de Avanza Libertad, Jorge Mariño -el concejal de José Luis Espert en el distrito-, reivindicó la figura de Julio Argentino Roca, desatando un fuerte cruce con sus pares del bloque del Frente de Todos.

Todo comenzó cuando Mariño tomó la palabra y durante su discurso expresó: “Este 19 de octubre se cumplieron 108 años del paso a la inmortalidad de quien fue, a mi juicio, el mejor presidente de la historia argentina. Hablo del General Julio Argentino Roca, una figura a quien muchos han querido demonizar, sin embargo es justo el reconocimiento”.

“Roca ha sido un hombre de Estado, el que más visión a largo plazo tuvo y además, el que más proyectos concretó. Con él, Argentina fue el primer país en instalar soberanía en la Antártida. Argentina, antes de Roca, tenía apenas el 40% del territorio actual”, remarcó el edil y presidente del espacio “Más Voz”, mientras recibía la reprobación del bloque del FdT.

Frente a algunos comentarios y gritos que bajaron desde las bancas kirchneristas, Mariño redobló la apuesta: “Tengo la sensación que a esta bancada no le gusta el General Roca pero les cuento algo. Muchos años después, otro General (Perón), cuando estatizó los ferrocarriles, ¿a qué no saben como bautizó al ferrocarril del sur?: Sí, Ferrocarril Roca”.

“Roca fue el gran hacedor de las ideas de Alberdi y quien las puso en práctica”, insistió Mariño en medio del murmullo desatado a partir de su alocución. “Eso es lo que necesitamos para volver a ser una gran Nación, más Alberdis, más Rocas, para volver a ser una gran Nación. ¡Viva el General Julio Argentino Roca!”, eclamó el concejal al finalizar su proclama.

Las palabras de Mariño convulsionaron una sesión que hasta ese momento se había desarrollado en términos normales. El concejal del Frente de Todas, Joaquín Noya, fue el primero en salir a responderle. Al utilizar el micrófono, el referente del Movimiento Evita en Vicente López contó que le “llamó la atención” las consideraciones del edil liberal.

“La reivindicación de un genocida del pueblo argentino, de un genocidio no reconocido. La reivindicación del fraude, del voto no secreto y no universal, la verdad que nos llama la atención. También, como tengo el vicio de profesor de historia, reivindico la ley electoral de 1821 de la Provincia de Buenos Aires, la ley electoral más democrática para la época”, dijo.

“No quiero dejar pasar esto, como bancada nos parece una aberración reivindicar a Julio Argentino Roca. Y no solo lo hizo el partido que habló recién, también lo hicieron sectores de Juntos este miércoles a través de las redes sociales. Es cierto que son sectores minoritarios de la oposición, pero muchas veces son amplificados por los medios”, contó.

“Reivindicar al genocida más importante del siglo XIX por la campaña del desierto, y el más importante de la Argentina hasta la dictadura militar, no hay que dejarlo pasar. Quedarse callado es ser cómplice. Y cómo dice el Indio, debemos preguntarnos de qué lado de la mecha nos encontramos”, concluyó el presidente del Bloque del Frente de Todos.

Otro peronista que salió a responder desde su bancada, pero esta vez de una forma más vehemente, fue Julio Cereza, quien lamentó: “Escuchamos estas palabras en la misma sesión donde hablamos del genocidio armenio y del genocidio del ‘76. También podríamos hablar del genocidio a los pueblos originarios, hecho por Julio Argentino Roca”.

“Este concejal está reivindicando un genocidio. Esta discusión retrasa muchos años. Yo les recuerdo a mis compañeros del HCD que nosotros acordamos con la democracia, acordamos con la vida, acordamos con las mejores cosas. ¿Cómo vamos a reivindicar a un genocida? Por favor, es como decir que ahora reivindiquemos a Videla, es lo mismo”, lanzó.

“Pido que todos los concejales reprobemos estas palabras, no podemos reivindicar genocidas. Hay una historia en este país gracias a la apertura del Dr. Alfonsín, donde pudimos transitar una democracia. ¿Y ahora volvemos para atrás? Es terrible y no podemos permitirlo. Un día de estos van a reivindicar a Hitler”, cerró el docente y dirigente gremial.

Por último, quien le puso punto final a la discusión fue la politóloga Laura Braiza. “Reivindicar cuestiones de nuestra historia tan complejas, reivindicar genocidas, nos obliga a todos y a todas, como representantes políticos, a dejar asentada nuestra opinión”, puntualizó la edil del bloque kirchnerista en Vicente López y reconocida militante feminista.

“Después de 46 años del peor momento de nuestra historia, estamos viviendo reivindicaciones peligrosas que habilitan a niveles de violencia, a perseguir pibes de escuelas secundarias y que habiliten a ponerle un chumbo en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. Y de esto último apenas pasó un mes y un poquito”, concluyó la concejal.

Lo más curioso de esta tensa pelea entre el Frente de Todos y Avanza Libertad fue que ocurrió en la misma jornada donde más temprano, todo el cuerpo de concejales, por unanimidad, declaró de interés la colocación de siete placas en homenaje a los estudiantes desaparecidos del ex Colegio Nacional de Vicente López, actual Escuela Media N°6.

Y no solo eso, en la apertura de sesión, los bloques también aprobaron por unanimidad una resolución en la que expresaron su “más enérgico repudio al ataque realizado por la República de Azerbaiyán sobre el territorio de la República de Armenia en la noche del 13 de septiembre de 2022 y acompañar el pedido de paz de toda la comunidad armenia”.