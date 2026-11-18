El Festival Vicente López Ciudad del Cine reunirá películas de distintas épocas, procedencias y universos. En el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos), el jueves se proyectarán largometrajes como Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda a las 18 horas y Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar a las 20 horas; Rosaura a las 10 de Mario Soffici y La ciénaga de Lucrecia Martel, el viernes 20 a las 18 y a las 20 horas respectivamente, mientras que el domingo 22 el público podrá disfrutar de Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott a las 18 horas y 2001: Odisea en el espacio de Stanley Kubrick desde las 20:30, se informó oficialmente.

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En tanto, en el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650, Munro), films como Volver al futuro de Robert Zemeckis el jueves 19 a las 18:30 horas; Underground de Emir Kusturica el viernes 20 también a las 18:30, y el domingo 22 exhibirá las reconocidas Mi vecino Totoro de Hayao Miyazaki desde las 16:30 y Terminator 2: El juicio final de James Cameron en el horario de 18:30. La programación propone así una convivencia entre clásicos, obras contemporáneas y películas que siguen despertando el deseo de ser vistas en una sala.

El festival surge de la premisa de hacer del público una parte activa de la programación y reconocer al espectador como protagonista capaz de elegir, presentar y compartir las películas que considera importantes y dignas de volver a ser vistas. La experiencia acumulada durante todo el año en las salas de cine se convertirán en el punto de partida de un encuentro cinematográfico construido desde la comunidad.

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Además, desde este año se presentará la Mesa del Cine VL, integrada por grandes nombres de la industria argentina como Valeria Bertuccelli, Irene Blei, Gastón Duprat, Anahí Bernehi, Armando Bo, Mariano Cohn, Marilú Marini y Martín Iraola, que entregarán por primera vez el Premio Lumiton a un integrante de la comunidad audiovisual.

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