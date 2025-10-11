La tarde que debía consagrar a Gimnasia de Mendoza como nuevo equipo de Primera División terminó empañada por el descontrol en el estadio Ciudad de Vicente López, donde miles de hinchas invadieron el campo tras la definición por penales ante Deportivo Madryn.

El hecho ocurrió pese al fuerte operativo de seguridad anunciado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que dispuso 420 efectivos policiales y 160 agentes privados.

Lamentable: consumado el ascenso a la Primera División, hinchas de Gimnasia (M) invadieron el campo, les sacaron prendas a sus jugadores y cargaron a los de Dep. Madryn. #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/WbPWoWnS3J — TyC Sports (@TyCSports) October 11, 2025

El equipo mendocino logró el ascenso tras imponerse 3-0 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. Sin embargo, los festejos se transformaron en un caos cuando la hinchada del “Lobo” saltó los vallados y copó el campo de juego, sin que la seguridad actuara para contener la situación.

Durante la invasión, varios simpatizantes robaron camisetas y pantalones a los jugadores y se burlaron de los futbolistas de Deportivo Madryn. Los relatores de TyC Sports calificaron lo ocurrido como “insólito y bochornoso”, señalando la inacción de la seguridad privada y de la Policía Bonaerense, presentes en el estadio de Platense, en el corazón de Vicente López.

El desborde se produjo a pesar de las medidas anunciadas por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), que había informado un estricto control de acceso con DNI, derecho de admisión y separación de hinchadas.

El organismo había advertido que el ingreso de ambas parcialidades se haría por distintos accesos: Gimnasia por Avenida Maipú y Bogado, y Deportivo Madryn por Avenida Zufriategui y Puente Zapiola.

Los hinchas de gimnasia pegándose entre ellos para robarse camisetas



MI ARGENSIMIA QUERIDA NUNCA ME ABANDONES pic.twitter.com/3YBITzb7Ch — Termo de Palermo (@palertermo) October 11, 2025

La marea de hinchas que irrumpió en el campo impidió incluso registrar los festejos del plantel mendocino. En las tribunas y el campo de juego, los disturbios continuaron por varios minutos entre hinchas que se peleaban para apropiarse de las prendas de los jugadores del 'Lobo'. En tanto, los futbolistas y el cuerpo técnico de Deportivo Madryn fueron evacuados a los vestuarios para evitar problemas mayores.

El episodio volvió a poner en debate las fallas en los operativos de seguridad en eventos deportivos en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en escenarios urbanos como Vicente López, donde los vecinos también expresaron preocupación por los disturbios y el caos vehicular en las inmediaciones del estadio.

🇦🇷 Se pico en la platea de Deportivo Madryn mientras se juega la final del ascenso pic.twitter.com/4Mcf0XxhDM — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) October 11, 2025