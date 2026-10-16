Dos hombres caminaban por las calles de Villa Martelli, en Vicente López. A simple vista, parecían dos personas más recorriendo el barrio, pero sus movimientos llamaron la atención de los operadores de las cámaras de seguridad del municipio.

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Los sospechosos avanzaron por la zona de Beruti y Laprida hasta llegar a la esquina de Méjico y Habana. Allí, uno de ellos se quedó vigilando los alrededores mientras su cómplice sacó una barreta y comenzó a forcejear la puerta de ingreso de una fábrica. Su objetivo era entrar al establecimiento para robar.

Lo que no sabían era que toda la secuencia estaba siendo observada en tiempo real desde el Centro de Monitoreo ESCUDO de Vicente López. Al detectar la maniobra, los operadores dieron aviso a los móviles de seguridad que patrullaban la zona y desplegaron un operativo para interceptarlos.

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Proteger a los vecinos también es cuidar el esfuerzo de quienes trabajan cada día. #NuestroLugarSeguro https://t.co/Go41yoc6JZ — Vicente López (@VivamosVL) October 16, 2026

En cuestión de minutos, los agentes llegaron al lugar y lograron detener a los dos sospechosos antes de que pudieran ingresar a la fábrica. Durante la inspección, encontraron la barreta que habían utilizado para intentar abrir la puerta, descartada en una esquina.

Poco después, el dueño del establecimiento se acercó al lugar y comprobó que la puerta de acceso había sido forzada, aunque los delincuentes no habían logrado entrar. El propietario realizó la denuncia correspondiente y ambos detenidos fueron trasladados a la comisaría para continuar con las actuaciones judiciales.

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El intento de robo quedó frustrado gracias a las cámaras del sistema ESCUDO y a la rápida intervención de los móviles de seguridad. Vicente López cuenta con más de 2.600 cámaras distribuidas por el distrito, que permiten detectar movimientos sospechosos, realizar seguimientos en tiempo real y coordinar operativos para prevenir delitos.