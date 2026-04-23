“Queremos poder procesar todos los análisis en este hospital. No solo los de este hospital municipal, sino también los de la maternidad y los centros de salud. Esto es algo que antes teníamos que hacer en otros lugares y ahora lo vamos a poder hacer acá, dando una mejor atención a nuestros vecinos”.

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El proyecto se desarrolla sobre una superficie de 140 metros cuadrados e incluye la puesta en valor del laboratorio de guardia y la creación de cinco nuevos consultorios, áreas de trabajo técnico y oficinas para el personal. Para garantizar la alta complejidad de las prestaciones, el municipio incorporará equipamiento biomédico de última generación, incluyendo microscopios, esterilizadores infrarrojos, centrífugas de mesa, balanzas analíticas y autoclaves eléctricos. Este nuevo espacio permitirá que los profesionales obtengan resultados más rápidos y precisos sin salir del hospital, impactando de forma directa en la calidad prestacional del centro de salud que, solo en 2025, recibió a más de 100.000 vecinos en sus 30 especialidades.

En un contexto donde crece la demanda en el sistema público, el municipio continúa invirtiendo recursos propios para fortalecer la atención. Al respecto, Soledad Martínez sostuvo: “Cada vez son más los vecinos que dejan de pagar su prepaga o su obra social y vienen al hospital municipal. Nosotros estamos preparados para recibirlos, con los mejores profesionales y equipamiento. Esta obra se hace con recursos municipales, y vamos a seguir invirtiendo para atender exclusivamente a nuestros vecinos”.

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