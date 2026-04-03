En Vicente López el Día Internacional del Libro y el Día de la Tierra tienen un lugar destacado dentro de la agenda cultural, con propuestas especiales que invitan a acercarse a la palabra y a reflexionar sobre el vínculo con la naturaleza.

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En la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida), el sábado 18 de abril se celebrará el Día Internacional del Libro con una jornada dedicada a la poesía, la narración y el encuentro con la palabra. Incluirá presentaciones como "Desarme. Poesía visual", de Magui Botello y Paula Mancini, el audiolibro "Atlas de palabras extraordinarias" de Jacqueline Schneider y Julieta La Casa, y un ciclo de entrevistas y narración con referentes del mundo del libro y la lectura, se informó oficialmente.

A su vez, en el mismo sitio también habrá actividades por el Día de la Tierra, el sábado 25 de abril, que llamará a reflexionar sobre el vínculo con el ambiente, con talleres de compostaje, ferias sustentables, charlas abiertas y música en vivo, con la participación de Fernando Cabrera, una figura fundamental de la canción rioplatense contemporánea.

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Algunas actividades del programa tienen cupo limitado y requieren reserva o inscripción previa. Las actividades al aire libre se reprograman por lluvia. Las novedades se actualizan en las redes de Vicente López Cultura. Los interesados pueden conocer la agenda completa ingresando en: vicentelopez.gov.ar/abril

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