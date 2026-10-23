Un hombre fue demorado en Carapachay, partido de Vicente López, acusado de robar caños de gas de distintas viviendas. Durante la fuga, intentó ocultarse debajo de un vehículo para evitar que lo encontraran, pero las cámaras del sistema municipal ESCUDO permitieron seguir sus movimientos y coordinar la intervención de la Patrulla Municipal.

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El operativo comenzó durante la noche, cuando un vecino alertó sobre el posible robo de un medidor de gas en una vivienda ubicada en Belisario Roldán al 3600. Al llegar, los agentes constataron que faltaba un caño y, tras recorrer la zona, detectaron faltantes similares en otras dos propiedades cercanas.

Vicente López: robó caños de gas y lo atraparon gracias a las cámaras

A partir de esa alerta, los operadores del Centro de Monitoreo identificaron a un sospechoso y comenzaron a seguirlo mediante las cámaras de seguridad. Al advertir la presencia de un móvil municipal, el hombre intentó escapar por distintas calles del barrio.

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El seguimiento en tiempo real permitió orientar a los agentes hasta la esquina de Primera Junta y Santiago del Estero, donde el sospechoso intentó esconderse debajo de un vehículo. Sin embargo, fue localizado y obligado a salir de su escondite.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron debajo de un tráiler siete caños flexibles de cobre para gas, que el hombre habría descartado durante la huida.

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Tras la intervención, personal de la Comisaría 6.ª de Carapachay trasladó al sospechoso en calidad de demorado para realizar las actuaciones correspondientes.

El sistema ESCUDO cuenta con más de 2.600 cámaras de seguridad distribuidas en Vicente López, que permiten monitorear distintos puntos del distrito y coordinar respuestas ante situaciones sospechosas.