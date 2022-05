Con la participación de 23 concejales en el recinto, -y la presencia de la senadora provincial del Frente de Todos Sofía Vanelli- este jueves se llevó a cabo la segunda sesión especial del año en el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, convocada para dar tratamiento a los expedientes relativos a la rendición de cuentas y memorias del ejercicio 2021.

LA EXPOSICIÓN DEL OFICIALISMO

Durante la jornada, el cuerpo de concejales puso en consideracón el dictamen de mayoría impulsado por la edil del oficalismo, Mariana Colela, quien brindó un repaso de la gestión municipal. "Del análisis de la rendición de cuentas podemos ver que se ejecutaron las cuentas principales de manera eficiente, eficaz y equilibrada", sostuvo la abogada.

Colela recordó que el presupuesto había sido votado en diciembre 2020, "en medio de una realidad incierta por la pandemia, con una inflación que se estimaba del 28% y terminó siendo del 50,9%". "Así y todo, el Ejecutivo municipal continuó con sus tareas, mejoró y renovó todas sus actividades para concretar las políticas públicas", agregó la representante de Juntos.

Magdalena Van Langendonck, en tanto, destacó la labor del programa Vicente López saludable en la Maternidad Santa Rosa y la modernización de un sistema de salud enfocados en la población vulnerable". La persidenta de la Comsión de Salud indicó que "durante la pandemia no estuvimos desprotegidos gracias a la estrategia del municipio y al capital humano”.

QUÉ DIJERON DESDE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el concejal Joaquín Noya fue el primero en tomar la palabra y recriminó al oficialismo el superávit fiscal arrojado en el balance. "No es nada positivo que a un estado municipal le sobre dinero y no haya ejecutado, no es justo para los comerciantes y vecinos que pagan sus tasas y ven que ese aporte no fue devuelto de manera concreta".

"Nos llama la atención la sobreejecución en secretarías políticas como la jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comunicación, justo en un año electoral, cuando suceden cosas diferentes", señaló el concejal del Frente de Todos, quien finalizada la sesión, a través de su cuenta de Twitter expresó que "a Jorge Macri y Soledad Martínez no les cierran los números".

Por su parte, la concejal de Avanza Libertad, Constanza Darchez, expresó: "En la rendición de cuentas, a través de los números analizamos la gestión". En ese marco, la edil recordó que "en 2021 hubo un aislamiento cavernícola y una paralización de la economía por parte de Nación", y consideró que el manejo de recursos del Ejecutivo municipal "debería haber sido más eficiente".

Darchez además subrayó que desde su bloque presentaron dos proyectos: "Uno para sacar la tasa vial por ser inconstitucional, ya que hay una falta de información al vecino de por qué la nafta sale más cara en su municipio. Y el otro proyecto es para derogar el tributo seccional para extracción de árboles, por el que los vecinos deben pagar un costoso servicio en cuotas".

LA DEFINICIÓN

Los otros oradores que expusieron en el recinto fueron Julieta Martínez Molto, Roberto Pace y Lucas Boyanovsky por el Frente de Todos); y Paola Spatola, Oscar Ponce e Ignacio Cabello por Juntos. La rendición de cuentas se aprobó con el apoyo de los 15 concejales de Juntos, con 6 votos en contra del Frente de Todos (con una ausencia) y con dos abstenciones por parte de Avanza Libertad.

LAS PERLITAS DE LA SESIÓN

Entre las perlitas de la jornada, el concejal Cabello explicó por qué se mostró en su banca luciendo una capucha: "No es por falta de respeto, es que fui sometido a una cirugía", aclaró. Además, el edil Oscar Ponce lanzó una chicana al Frente de Todos: "La cobrabilidad en Vicente López es muy alta porque el vecino ve que el impuesto vuelve. Y aunque les duela, eso es justicia social".

Un instante gracioso se vivió cuando Noya pedía explicaciones ante una serie de irregularidades denunciadas por el FdT. Una extraña pronunciación de la técnica "copy-paste" al hablar de la falta de licitación en la recolección de residuos en zona oeste, generó una aclaración del propio concejal. "Después no me gasten como a Cafiero porque pronuncio mal", bromeó.

Otro momento curioso llegó cuando en reiteradas ocasiones, la presidenta del cuerpo, Natalia Villa, le advirtió a la concejal del Frente de Todos, Laura Braiza, que se había extendido demasiado con su tiempo. "No quiero hacer como Massa que empieza a tocar el timbre y deja sin hablar a los legisladores. No quiero parecerme ni en eso", espetó la exdiputada nacional.