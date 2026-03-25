Una picada ilegal en Vicente López casi termina en tragedia durante la madrugada del lunes, cuando un conductor a bordo de un BMW perdió el control del vehículo, derrapó y atropelló a un joven de 22 años.

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El episodio ocurrió en las inmediaciones de Tecnópolis, sobre la avenida Presidente Arturo Illia, en un sector utilizado como playón de estacionamiento. Según se observa en videos grabados por testigos, el auto corría a la par de otro cuando el conductor hizo una maniobra brusca, perdió estabilidad y se desvió hacia la derecha.

En ese momento, el vehículo se metió entre autos estacionados y embistió a un joven que no logró esquivar el impacto, mientras otras personas corrían para ponerse a salvo. La secuencia genera tensión: el BMW incluso salta tras chocar contra el cordón de un boulevard y termina detenido tras impactar contra un poste.

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El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Houssay, donde los médicos constataron que presentaba lesiones leves. Quedó en observación y recibió el alta horas después.

Por su parte, el conductor, de 25 años, fue detenido y llevado a la comisaría de Villa Martelli. El test de alcoholemia dio negativo, pero igualmente quedó imputado por lesiones y por violar el artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona las carreras ilegales. La causa quedó en manos del fiscal Gastón Larramendi.

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El lugar donde ocurrió el hecho no es nuevo para este tipo de situaciones. Vecinos y organizaciones ya habían advertido sobre la realización de picadas, especialmente durante la noche y los fines de semana. Incluso, según trascendió, se habían realizado controles en la zona el día anterior.

Desde la asociación Madres del Dolor, su referente Viviam Perrone señaló que también hubo denuncias recientes por carreras ilegales en la calle Paraná, límite entre Vicente López y San Isidro.