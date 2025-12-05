María Eugenia Vidal defendió la decisión del PRO de acompañar el proyecto de endeudamiento requerido por Axel Kicillof, y cruzó a los libertarios, principales detractores de la iniciativa oficial.

“Es fácil y lindo pararse en televisión y decir 'nuestra fuerza bla bla...'. Hay un Diputado (en alusión a Ramón ‘Nene’ Vera) que se quedó dormido, que desapareció, sin ese Diputado Kicillof no hubiera tenido los dos tercios para el endeudamiento”, sentenció la ex Gobernadora en declaraciones televisivas.

Y remató contra los libertarios: "Digamos las cosas de cara a la gente. No mientan".

Asimismo, se refirió a los nuevos puestos en el Banco Provincia creados por el mandatario provincial como parte de las negociaciones por el Financiamiento: “Kicillof creó 40 mil cargos desde que es Gobernador, y ahora veo gente que se escandalizada por los nuevos puestos en el Banco Provincia”.

No obstante, aclaró: “Yo no estoy de acuerdo con ese aumento de cargo, y no lo hice cuando fui gobernadora". "Pero el rollover (tomar deuda para pagar una anterior, en este caso tomada por la propia Vida) es correcto; el fondo para municipios es correcto”, concluyó la dirigente del PRO.

Durante todo el día, en redes, le apuntaron a Vera por su actuación; no obstante los libertarios salieron a mostrar un documento con firmas que marcaría que todo el bloque votó en contra del proyecto de Kicillof.

Obvio que todos los Diputados del bloque de LLA votamos en contra del endeudamiento de Kicillof https://t.co/ddVmJvTSPu — Agustín Romo (@agustinromm) December 5, 2025

