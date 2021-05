La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y referente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, fue entrevistada por Juana Viale en La noche de Mirtha este sábado, y habló sobre la coyuntura política y sanitaria del conurbano. En un tramo de la nota, la conductora le preguntó si había fundido la Provincia, tal como acusa el Gobernador Axel Kicillof, lo que generó una fuerte reacción de la exmandataria.

"Me parece que lo que hay que discutir no son las interpretaciones sino los datos. Cuando yo llegué a la provincia, la deuda era de 11 mil millones de dólares. Cuando me fui, la deuda era la misma pero con plazos más largos y tasas más bajas de las que había dejado Scioli. A eso sumale 2500 obras hechas. Entonces, cada uno puede hacer la campaña electoral que quiera pero la verdad es esa", respondió Vidal.

Al ser consultada sobre los dichos del presidente Alberto Fernández, quien indicó que Vidal no continuó las obras de hospitales en la Provincia, contestó: "Cuando yo llegué en 2015 de los 80 hospitales bonaerenses, 58 tenían graves problemas edilicios. No había una guardia en toda la Provincia que estuviera en condiciones. Y no había ni una ambulancia provincial que fuera parte de un sistema de Salud".

"Yo me aboqué a todo eso. Es lindo cortar cintas. De hecho el Gobierno anterior al nuestro las había cortado más de una vez sin que los hospitales estuvieran funcionando. Sostener un hospital durante un año cuesta lo mismo que construirlo. Construir edificios es fácil, lo difícil es darle Salud de verdad a la gente. Yo decidí dejar 58 guardias nuevas y más de 600 ambulancias del Same como nunca hubo en la Provincia", agregó.

Yo estoy segura que esta pandemia no se hubiera enfrentado igual sin esas dos cosas y sin los 160 centros de salud del conurbano, que claro, no es lo que se ve, no son megaedificios, son salitas, pero que atienden a la gente de verdad. Yo estoy seguro que ese vecino que puede ir a la salita y puede encontrar un pediatra para su hijo sin tener que estar 8 horas en un hospital valora esto más que un corte de cintas", añadió.

Por último, Vidal se refirió con particular dureza a la inseguridad y aseguró: “Las vecinas con las que hablo me dicen que volvieron los narcos a los lugares de donde los habíamos sacado. Donde están las drogas hay más delito". Y cerró: "Ahora hay mas inseguridad, robos, homicidios. Las declaraciones juradas de los policías no se revisan. Mafiosos que estaban presos, y que están libres. Es otra gestión”.