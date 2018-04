"El lunes (día en que murió Alcaraz) hice lo que creí que tenía que hacer, ni haciendo conferencias de prensa ni fotos con ninguna familia de víctimas; tenía que estar dando respuestas y trabajando y eso es lo que voy a seguir haciendo", sostuvo María Eugenia Vidal

"La seguridad es responsabilidad de todos los que gobernamos, más allá de las leyes", añadió en alusión a los dichos de Magario, que había señalado que "la seguridad es responsabilidad de la Provincia".

Vidal dijo esto a pesar de que antes había indicado que no le iba a responder a la Intendenta de La Matanza, quien había indicado que hacía dos años que no la recibía: "No le voy a contestar a la intendenta porque, mientras alguien murió, esto no puede ser una pelea entre políticos", fueron las palabras de la Gobernadora en declaraciones televisivas.