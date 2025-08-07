“No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor. Di la discusión interna y trabajé para representar esa alternativa, pero hubo otra decisión distinta. La acepto, pero no la comparto ni la acompaño”, expresó María Eugenia Vidal en redes sociales adjuntando un video con sus declaraciones.

Y añadió: “No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo. No creo en perder la identidad, los valores, ni la posibilidad de representar a miles de argentinos que se siguen viendo reflejados en el PRO. Defiendo los mismos valores desde hace 20 años, en el mismo lugar. Voy a seguir empujando dentro del PRO la renovación que sabemos que necesitamos. Voy a seguir trabajando, dando la cara y aportando mi voz para defender lo que creo mejor”.

Por último, sostuvo: “A todos los que hoy están enojados, decepcionados o frustrados: los entiendo. Sepan que acá estoy. Sigamos más juntos que nunca, porque en las difíciles es cuando más fuertes tenemos que ser”.

A fin de año vence el mandato de Vidal en la Cámara Baja y, de esta manera, no podrá buscar renovar la banca.

En estos días intensos de debate sobre el PRO y las alianzas electorales, quiero contarles lo que siento, lo que pienso y lo que voy a hacer.



No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor.



— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) August 6, 2025

