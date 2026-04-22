Video: Agredió a chofer de la 503 en Merlo por las demoras en el servicio
La mujer comenzó a discutir con el chofer por la demora. Lo insultó y terminó golpeándolo.
El hecho de tensión se registró en el partido de Merlo, donde una pasajera increpó y agredió a un conductor de la línea 503 en medio de un reclamo por el servicio.
Según trascendió, el episodio se dio en el marco de la baja frecuencia que viene afectando a la línea en los últimos días.
La mujer comenzó a discutir con el chofer por la demora, lo insultó y terminó golpeándolo dentro de la unidad.
En las imágenes también se observa que otros pasajeros intervinieron para frenar la agresión y defender al conductor, evitando que la situación pase a mayores.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión