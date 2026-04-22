🚨🚌 | MERLO: AGREDIERON A UN CHOFER DE LA LÍNEA 503

El episodio se dio en el marco de un reclamo por las demoras del servicio. pic.twitter.com/HRHangBNau — LaNoticia1.com (@lanoticia1) April 22, 2026

El hecho de tensión se registró en el partido de Merlo, donde una pasajera increpó y agredió a un conductor de la línea 503 en medio de un reclamo por el servicio.

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Según trascendió, el episodio se dio en el marco de la baja frecuencia que viene afectando a la línea en los últimos días.

La mujer comenzó a discutir con el chofer por la demora, lo insultó y terminó golpeándolo dentro de la unidad.

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En las imágenes también se observa que otros pasajeros intervinieron para frenar la agresión y defender al conductor, evitando que la situación pase a mayores.

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