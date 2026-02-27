Trabajadores despedidos de FATE realizaron este viernes un corte sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, en el norte del conurbano bonaerense. La medida se dio en el marco del paro convocado contra la Reforma Laboral que el Senado debate este jueves.

El bloqueo dejó solo un carril habilitado mano a la Ciudad de Buenos Aires y provocó importantes demoras para quienes circulaban por la traza que conecta distintos municipios de la Provincia con la Capital.

🛣️ En Vivo | Desde Panamericana



⭕ Manifestantes de Fate cortan la autopista



📲 Sumate por @C5N y en https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/N1goOc0th4 — C5N (@C5N) February 27, 2026

Pese al operativo de Gendarmería, los manifestantes lograron ingresar a la autopista y mantenerse sobre la calzada durante varias horas. Según indicaron, luego tenían previsto movilizarse hacia el Congreso para sumarse a la protesta convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

🔴 TRABAJADORES DE FATE CORTAN LA PANAMERICANA



Interrupción total del ramal Tigre.



🗣️ Antonio Laje

👉 Seguí en #OtraMañana

📺 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/kNftSvawm3 — A24.com (@A24COM) February 27, 2026

En diálogo con el canal Crónica HD, uno de los trabajadores apuntó contra la empresa y denunció presiones individuales: “La única novedad que tenemos es que la empresa está extorsionando a los trabajadores, llamando uno por uno, proponiendo acuerdos voluntarios que ni siquiera alcanzan a pagar las indemnizaciones que corresponden”.

El reclamo central, explicó, es la reapertura inmediata de la planta. “Todos los trabajadores de FATE queremos volver a trabajar”, sostuvo.

