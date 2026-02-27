Video: así cortaron la Panamericana los trabajadores de Fate en protesta contra la Reforma Laboral
La medida de fuerza generó fuertes demoras en la mañana del viernes. La protesta se dio en rechazo a la Reforma Laboral que debate el Senado. Reclaman la reapertura de la fábrica en San Fernando y denuncian presiones de la empresa.
Trabajadores despedidos de FATE realizaron este viernes un corte sobre la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Uruguay, en el norte del conurbano bonaerense. La medida se dio en el marco del paro convocado contra la Reforma Laboral que el Senado debate este jueves.
El bloqueo dejó solo un carril habilitado mano a la Ciudad de Buenos Aires y provocó importantes demoras para quienes circulaban por la traza que conecta distintos municipios de la Provincia con la Capital.
Pese al operativo de Gendarmería, los manifestantes lograron ingresar a la autopista y mantenerse sobre la calzada durante varias horas. Según indicaron, luego tenían previsto movilizarse hacia el Congreso para sumarse a la protesta convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
En diálogo con el canal Crónica HD, uno de los trabajadores apuntó contra la empresa y denunció presiones individuales: “La única novedad que tenemos es que la empresa está extorsionando a los trabajadores, llamando uno por uno, proponiendo acuerdos voluntarios que ni siquiera alcanzan a pagar las indemnizaciones que corresponden”.
El reclamo central, explicó, es la reapertura inmediata de la planta. “Todos los trabajadores de FATE queremos volver a trabajar”, sostuvo.
