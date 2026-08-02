Las cámaras de seguridad instaladas dentro de un colectivo de la Línea 202 registraron el momento exacto del violento choque ocurrido este sábado al mediodía en Berisso, donde más de 20 pasajeros resultaron heridos luego de que la unidad impactara contra un árbol tras colisionar con un automóvil. Las imágenes muestran la violencia del impacto y las consecuencias que sufrió el pasaje cuando el colectivo perdió el control tras el choque.

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MIRÁ EL VIDEO DEL MOMENTO DEL IMPACTO

El siniestro ocurrió sobre la Avenida del Petróleo, prolongación de la avenida 60, a la altura del predio del Tiro Federal y en cercanías del Club Trabajadores de la Carne.

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De acuerdo con la información publicada por 0221.com.ar, el colectivo de la Línea 202 colisionó con un Ford Ka y, tras el impacto, se desvió de su trayectoria hasta terminar contra un árbol ubicado sobre el cantero central.

En un primer momento circularon versiones sobre la participación de una segunda unidad de la misma línea, aunque esa información fue descartada por las autoridades.

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Más de 20 pasajeros fueron asistidos

Como consecuencia del choque, más de 20 pasajeros sufrieron distintas lesiones, aunque ninguna de gravedad, según informaron fuentes del operativo.

Todos fueron asistidos por los equipos de emergencia y derivados al Hospital Mario Larrain para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Berisso, Defensa Civil, agentes de Tránsito y personal del SAME junto con ambulancias privadas. También estuvo presente el intendente Fabián Cagliardi.

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El operativo incluyó nueve ambulancias, dos dotaciones de Bomberos y dos equipos de Defensa Civil, mientras la circulación permaneció parcialmente restringida hasta la realización de las pericias accidentológicas.

La Policía Científica fue convocada para realizar las pericias que permitan establecer cómo se produjo el choque y determinar la mecánica del siniestro.

Mientras tanto, el tránsito sobre la Avenida del Petróleo registró importantes demoras debido al operativo desplegado en la zona.