El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde este miércoles brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

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El funcionario arribó al Parlamento a las 8.45, casi dos horas antes del horario previsto para el inicio de la sesión, en una jornada marcada por expectativa política y cuestionamientos de la oposición.

Se trata de la primera exposición formal de Adorni ante los legisladores, en medio de un clima tenso y con reclamos por la falta de respuestas del Gobierno en distintos temas de gestión.

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📢 MANUEL ADORNI YA ESTÁ EN CONGRESO



De cara a su presentación del informe de gestión.#A24 pic.twitter.com/0xcxeRvlH1 — A24.com (@A24COM) April 29, 2026

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