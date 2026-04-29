Video: así llegó Adorni al Congreso para presentar su informe de gestión
El jefe de Gabinete arribó este miércoles por la mañana al Congreso de la Nación. Desde las 10.30 brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya se encuentra en el Congreso de la Nación, donde este miércoles brindará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados.
El funcionario arribó al Parlamento a las 8.45, casi dos horas antes del horario previsto para el inicio de la sesión, en una jornada marcada por expectativa política y cuestionamientos de la oposición.
Se trata de la primera exposición formal de Adorni ante los legisladores, en medio de un clima tenso y con reclamos por la falta de respuestas del Gobierno en distintos temas de gestión.
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