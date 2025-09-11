👊🏻Bochorno: un intendente se fue a las manos en plena calle con un concejal de su mismo espacio político.

Se trata de Fernando Raitelli con el concejal Lucas Bronicardi. pic.twitter.com/qhqaDDXot5 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 11, 2025

Todo comenzó cuando una mujer descendió de una camioneta a sacar fotos a un camión estacionado en la puerta de un local a cargo del Concejal de Brandsen, Lucas Bronicardi, quien responde al intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente Grande).

En el video subido por el propio edil a sus redes, donde denuncia “persecución política”, se observa a gente descargando mercadería de un camión. Allí Bronicardi recriminó a la mujer por las imágenes que tomaba, resaltando que es “prensa” del municipio. En ese momento bajó el conductor del vehículo quien resultó ser el Intendente Fernando Raitelli.

on fingida amabilidad, Raitelli le dice: “¡Compañero, concejal! ¿Cómo anda? ¿Bien?”. Ambos militan en el mismo espacio, Fuerza Patria, pero en líneas internas diferentes: el alcalde es camporista y el edil revista en el Frente Grande. Acto seguido, el edil le niega el saludo.

Raitelli le dice a la mujer que lo acompañaba que llamara a la policía y, sin mediar otra palabra, le propinó a Bronicardi lo que parece ser un golpe o empujón. A partir de ese momento los dos hombres empezaron a intercambiar insultos: “falopero”, “estúpido”, “delincuente”, “borracho asqueroso”.

