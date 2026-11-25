Según las primeras informaciones, el camión habría tenido problemas con la bomba de la caja volcadora, haciendo que quede levantada. En este sentido, el conductor no calculó la altura del puente y lo terminó derribando.

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Tras el siniestro la Ruta Nacional 33 quedó interrumpida en ambas manos.

El chofer no sufrió heridas. El choque quedó registrado en un video casero que no tardó en volverse viral en redes sociales.

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