Video: Camión chocó contra puente de Ruta 33 en Pigüé y cortó el tránsito
Ocurrió este martes por la noche. El vehículo circulaba con la batea levantada a alta velocidad y colisionó contra el techo del tradicional puente de la Ruta Nacional 33 en el ingreso a Pigüé, partido de Saavedra. El tránsito fue interrumpido. La escena quedó grabada desde el celular de un automovilista.
Según las primeras informaciones, el camión habría tenido problemas con la bomba de la caja volcadora, haciendo que quede levantada. En este sentido, el conductor no calculó la altura del puente y lo terminó derribando.
Tras el siniestro la Ruta Nacional 33 quedó interrumpida en ambas manos.
El chofer no sufrió heridas. El choque quedó registrado en un video casero que no tardó en volverse viral en redes sociales.
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