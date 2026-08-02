Un conductor que recorrió más de un kilómetro por la banquina de la Autopista Buenos Aires-La Plata fue interceptado e infraccionado por agentes del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en un operativo de fiscalización realizado sobre uno de los principales corredores viales del territorio bonaerense.

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La maniobra quedó registrada por las cámaras instaladas en los móviles de la cartera provincial y muestra cómo un Fiat Palio avanza por la banquina para eludir la congestión vehicular, una práctica prohibida por la legislación de tránsito por el riesgo que representa para el resto de los usuarios de la vía.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 15,5, en sentido hacia La Plata, durante uno de los patrullajes preventivos que realiza la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dependiente de la cartera que conduce Martín Marinucci.

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Tras seguir el recorrido del vehículo, los agentes detuvieron la marcha del conductor y labraron el acta de infracción correspondiente. Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, el automovilista cuestionó el procedimiento y se negó a firmar la documentación.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió sobre los riesgos de este tipo de conductas y recordó que la banquina está destinada exclusivamente para emergencias, asistencia vial y vehículos de seguridad.

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"La banquina no es un carril para adelantarse ni para ganar unos minutos. Está destinada exclusivamente a emergencias y quien la utiliza indebidamente pone en riesgo la vida de todos", sostuvo el funcionario.

Desde la cartera provincial señalaron que utilizar la banquina como carril de circulación puede dificultar el paso de ambulancias, bomberos, fuerzas de seguridad y vehículos de asistencia, además de incrementar el riesgo de siniestros por maniobras inesperadas.

El Ministerio indicó que los controles se realizan de manera permanente en autopistas y rutas bonaerenses mediante patrullajes equipados con cámaras de alta definición y tecnología destinada a detectar y documentar infracciones de tránsito.

El video difundido por el organismo muestra el recorrido del automóvil por la banquina y el momento en que los agentes logran interceptarlo para realizar el procedimiento.

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Con este tipo de operativos, el Ministerio de Transporte bonaerense busca reforzar los controles sobre las principales rutas y autopistas de la provincia y desalentar conductas consideradas de alto riesgo para la seguridad vial.