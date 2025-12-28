La Justicia bonaerense resolvió que el policía de civil que mató a dos motochorros durante un intento de robo en Quilmes no será imputado, al considerar que actuó en legítima defensa. La decisión se tomó tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y las primeras pericias realizadas en el lugar.

El episodio ocurrió en la esquina de Acha y San Mauro, en el sur del Conurbano, cuando el efectivo —perteneciente a la Policía de la Ciudad— acababa de subir a su Peugeot 207 y fue interceptado por una pareja armada que se movilizaba en moto.

Así fue el momento en que un policía de civil mató a tiros a dos motochorros en Quilmes. https://t.co/CsMLolWctV pic.twitter.com/XjNLQgeTLG — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 28, 2025

Según la reconstrucción del hecho, los delincuentes, una mujer de 48 años y un hombre de 33, cruzaron el vehículo y efectuaron disparos. El policía se identificó y dio la voz de alto, pero ante la continuidad del ataque respondió con su arma reglamentaria.

Como consecuencia del tiroteo, la mujer murió en el lugar. Su acompañante intentó escapar, pero cayó a los pocos metros y falleció sobre el asfalto.

En la escena trabajó personal de la Policía Científica. La causa quedó a cargo de la UFI N°7 del Departamento Judicial Quilmes, conducida por el fiscal Javier Barrera, quien avaló el accionar del efectivo al entender que se trató de una situación de legítima defensa.

El video del hecho comenzó a circular en redes sociales y volvió a poner en foco la modalidad motochorro, una de las principales preocupaciones en materia de seguridad en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.