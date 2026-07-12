Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 también dejaron episodios de descontrol en La Plata, donde el tradicional punto de encuentro de 7 y 50 fue escenario de situaciones que generaron preocupación e indignación entre vecinos.

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Durante varias horas, el centro platense estuvo marcado por explosiones provocadas por motocicletas con escapes modificados, aceleradas, maniobras peligrosas y una gran concentración de personas que permaneció en la zona hasta la madrugada.

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Según informó diario El Día, el episodio más impactante quedó registrado en video: una motocicleta fue incendiada en plena calle mientras decenas de personas observaban y filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

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Otro de los hechos que despertó fuertes críticas fue la presencia de dos personas montadas a caballo en medio de la multitud. Según publicaron medios locales y denunciaron vecinos, ambos recorrían la zona mientras consumían cerveza, exponiendo a los animales al intenso ruido de las explosiones, las motos y la masiva concentración de personas.

Las imágenes dieron lugar a cuestionamientos por un presunto caso de maltrato animal, ya que los caballos permanecieron durante varios minutos en un ambiente de alto estrés.

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Además, los videos muestran a motociclistas realizando cortes, aceleradas y explosiones con los escapes mientras cientos de personas ocupaban la calzada. Pese al operativo de seguridad dispuesto para los festejos, los incidentes reabrieron el debate sobre los controles durante este tipo de celebraciones masivas.

Como ocurre habitualmente tras los grandes triunfos de la Selección, el cruce de 7 y 50 volvió a convertirse en el epicentro de los festejos en la capital bonaerense. Sin embargo, para muchos vecinos la celebración terminó opacada por los excesos y las escenas de descontrol registradas durante la noche.