El presidente Javier Milei llegó este domingo al Congreso para abrir las sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa y protagonizó un frío saludo con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un reencuentro que concentró buena parte de la expectativa política de la jornada.

👉 El saludo de Javier Milei a Victoria Villarruel y Martín Menem en la apertura de sesiones ordinarias. pic.twitter.com/DF8JpdL8lO — C5N (@C5N) March 2, 2026

La Asamblea Legislativa comenzó cerca de las 20.00, bajo la presidencia de Villarruel. El discurso de Mileicomenzó pasadas las 21.00 con eje en los logros de su gestión y el rumbo económico del Gobierno.

El mandatario fue recibido en la puerta del Congreso por la directora de Protocolo y luego saludó a la vicepresidenta antes de ingresar al recinto. La escena fue transmitida en vivo por la cadena nacional, que mostró el intercambio entre ambos y su posterior recorrido por los pasillos del Palacio Legislativo.

Más allá del contenido del mensaje presidencial, la atención estuvo puesta en los gestos entre el jefe de Estado y su vice, en medio de versiones sobre tensiones internas dentro del oficialismo. El saludo, breve, buscó enviar una señal institucional en el inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias.

