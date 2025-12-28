A pocos minutos de comenzar un nuevo programa de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand sorprendió a la audiencia con un pedido de disculpas público dirigido a Alejandro Fantino y a su familia por un hecho ocurrido varios años atrás en su histórico ciclo televisivo.

“Esto es muy serio”, dijo la conductora, visiblemente conmovida, antes de avanzar con su descargo. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó en vivo.

Lejos de esquivar el tema, la diva explicó que su intención fue cerrar una herida que permanecía abierta. “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, agregó, con tono firme y directo.

Sobre el final de su mensaje, Mirtha volvió a asumir la responsabilidad por sus palabras y reforzó el pedido de disculpas: “Muy feliz año y, una vez más, pido disculpas por el comentario que hice fuera de lugar”.

El episodio al que hizo referencia se remonta a 2018, cuando Natacha Jaitt participó del programa y realizó graves acusaciones vinculadas a una causa por abuso y corrupción de menores en el fútbol, en las que mencionó al periodista. Aquella emisión generó un fuerte impacto mediático y derivó en un largo conflicto público.

Con este mensaje, Mirtha Legrand eligió utilizar su espacio televisivo para reparar públicamente una situación del pasado y cerrar el año con un gesto de autocrítica poco habitual en la televisión argentina.