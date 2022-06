Un descuido pudo haber terminado en tragedia en Lobos, cuando una beba escapó gateando de un local y bajó a la calle. Allí un vecino que estacionó con su auto la socorrió y la llevó con su madre.

Según, el hombre, la madre de la niña no sabía que había salido a la calle, pero al momento de entregarla, la mujer no entendió bien la situación. "Le expliqué lo que había pasado y me agradeció", comentó Bonifacio Logardo, el protagonista de la historia.

“No se por qué no estacione ahí, si hacía para atrás no la veía. La noticia sería otra”, comentó.