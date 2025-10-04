En medio de la crisis política, Espert se emocionó y lloró en una entrevista pic.twitter.com/nAzLHHMYRQ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 4, 2025

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, habló del escándalo que lo vincula al empresario Federico “Fred” Machado, apuntado por presuntos hechos de narcotráfico.

El legislador volvió a negar las acusaciones en su contra y se emocionó al hablar de su familia en medio de todo el escándalo. “Estoy golpeado y roto. Tengo familia y es terrible. A este juego nos lleva esta manga de delincuentes y les vamos a ganar, voy a demostrar mi inocencia ante la Justicia”, dijo.

Espert sostuvo que para junio del 2021 le decían ‘narco’, “sólo por haber estado un año dedicado a la política”. “Hago política y groseramente en dos años ya era un ‘narco’, no puedo creer lo que te puede hacer la política”, lamentó.

Por ello, le apuntó al dirigente social: “Tengo bronca contra la basura de (el candidato a diputado, Juan) Grabois, es un delincuente. No pueden ponernos en el mismo lugar cuando yo trabajé como un animal. Estudié y trabajé”.

“Es una causa inventada del 2021. Por fortuna mi cabeza es fuerte y hace que siga adelante. Lo que está en juego es más grande, no podemos entregarle la última oportunidad que tenemos a los kirchneristas”, reiteró.

Sobre la polémica por los U$S 200.000 que recibió el candidato, aseguró: “Nunca devolví la plata, pero cuando supe que era narco no le agarré un mango más”. Frente al pedido de explicaciones por parte de Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Guillermo Francos, expresó: “Es razonable y hemos dado las explicaciones que querían, pero por necesidad mía y no por ese pedido político. El único que podría hacerlo es el Presidente y no otro”.

“Yo le pedí charlar anoche al Presidente; él es un amigo, y siempre que le pido hablar, él accede. Ayer me reuní luego de que terminara su reunión con Mauricio Macri. Por su parte, Milei está ocupado (y no preocupado) por el linchamiento mediático, y queremos acelerar la pelea contra los orcos de aquí al 26 de octubre (día de las elecciones legislativas nacionales)”, agregó Espert.

El diputado insistió en que no bajará su candidatura: “Mi lado afectivo está roto, así como también mi esposa, mis hijos y mis amigos. Y el dolor me anima a seguir batallando y pelear más, porque detrás de esto están los orcos y los que transformaron al país en una villa miseria”.

“Agradezco el apoyo del Presidente, porque hemos dado batallas juntos. Ayer por la noche estuvimos junto con él, y ni tanto yo le presenté mi renuncia ni él me la pidió. Y yo estoy convencido de continuar y demostrar la infamia de la denuncia”, agregó.