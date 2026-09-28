El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, conducido por Martín Marinucci, reforzó durante el viernes, sábado y domingo los operativos de alcoholemia y prevención vial en distintos puntos del territorio bonaerense.

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En uno de esos controles, los agentes detuvieron el vehículo en el que viajaba El Polaco, quien aprovechó el momento para referirse a la importancia de separar el alcohol de la conducción.

“Me parece perfecto. Hay que tener prudencia a la hora de manejar. Si se maneja no se escabia y hay que ir con un conductor designado, así estamos todos sanos para el otro día seguir disfrutando la vida”, expresó el cantante durante el procedimiento.

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El momento quedó registrado en un video difundido en el marco de los operativos de prevención vial que lleva adelante la Provincia.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que, si una persona tomó alcohol, debe evitar manejar y prever quién será el conductor designado. La medida forma parte de la política de Alcohol Cero al volante, que rige en territorio bonaerense.

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Además, desde el Ministerio señalaron que la responsabilidad al volante no termina en no consumir alcohol: también implica respetar las normas de tránsito, utilizar correctamente los elementos de seguridad y evitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo a quienes viajan en el vehículo o a terceros.

“El objetivo de los controles es prevenir, no sancionar. Queremos generar conciencia y que cada bonaerense llegue seguro a destino”, afirmó Marinucci.

Los operativos de fiscalización y alcoholemia forman parte de la política permanente de Alcohol Cero al volante que lleva adelante el Gobierno bonaerense para reducir la siniestralidad vial y promover una conducción responsable en las rutas y calles de la Provincia.