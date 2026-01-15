En las últimas horas se conoció un video publicado por los Guardavidas de Playa Unión-Rawson (Chubut) donde un rescatista que trabaja en dicho lugar se arrojó sobre una sombrilla que se voló con el viento.

Ads

"Con un cambio repentino de viento, una sombrilla salió volando en la playa.

Gracias a la rápida intervención del guardavidas Mauro Triviño, la situación fue controlada de inmediato y no pasó a mayores", señalaron desde su cuenta de Instagram.

En se sentido, aprovecharon para recordar que “este tipo de episodios nos recuerda la importancia de asegurar correctamente las sombrillas, utilizando bolsas con arena, especialmente en días donde el viento puede intensificarse sin previo aviso”.

Ads

“Una sombrilla suelta puede transformarse en un elemento peligroso para quienes disfrutan de la playa”, advirtieron.

Asimismo, en el video se puede ver la rápida respuesta del guardavidas y la importancia de la prevención y la responsabilidad individual.

Ads

Puede interesarte