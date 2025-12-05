Video: Hubo piñas entre militantes en la jura de los concejales electos de José C. Paz
Se desató un bochorno en medio del acto donde también estaba presente el intendente Ishii. Una edil de La Libertad Avanza denunció que militantes resultaron con heridas, alguno con fracturas.
Militantes y funcionarios peronistas y militantes de La Libertad Avanza, se trenzaron a golpes esta mañana durante la ceremonia de asunción de los ediles electos de José C. Paz
El bochornoso acto quedó registrado por quienes asistieron a la jura. Tanto peronistas como mileistas se acusan de provocación, con gritos a favor y en contra.
El intendente municipal, Mario Ishii, quien estaba presente en el acto tomó el micrófono para intentar calmar los ánimos, pero el ambiente ya estaba totalmente desbordado.
La concejala María Amoroso, de La Libertad Avanza, denunció que “los funcionarios de nuestra oposición le pegaron a nuestros militantes”.
“A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1", describió además de un militante que "resultó con fisura de costilla y otro con la nariz rota".
Amoroso contó que se dirigía desde la fiscalía para ir a la clínica a ver los heridos. "Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. La Libertad Avanza les guste o no", concluyó.
