Militantes y funcionarios peronistas y militantes de La Libertad Avanza, se trenzaron a golpes esta mañana durante la ceremonia de asunción de los ediles electos de José C. Paz

El bochornoso acto quedó registrado por quienes asistieron a la jura. Tanto peronistas como mileistas se acusan de provocación, con gritos a favor y en contra.

El intendente municipal, Mario Ishii, quien estaba presente en el acto tomó el micrófono para intentar calmar los ánimos, pero el ambiente ya estaba totalmente desbordado.

La concejala María Amoroso, de La Libertad Avanza, denunció que “los funcionarios de nuestra oposición le pegaron a nuestros militantes”.

“A uno le fracturaron la mandíbula, a otra la arrinconaron entre hombres y la molieron a palos, hombres de 50 años en patota le pegaron a un militante nuestro de 16 años, otro bañando en sangre porque los agarraban de a 8 contra 1", describió además de un militante que "resultó con fisura de costilla y otro con la nariz rota".

Amoroso contó que se dirigía desde la fiscalía para ir a la clínica a ver los heridos. "Si pensaron que me iba a tirar para atrás es porque no me conocen. La Libertad Avanza les guste o no", concluyó.

Actualizo: Tengo un militante con fisura de costilla, otro con la nariz rota, además de los que ya informe. Seguimos en la clínica. https://t.co/rMHVFEKfaW — Maria Amoroso (@miaamoroso29) December 5, 2025