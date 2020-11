Sergio Pérez, era Gerente general de Seguridad de Boca Juniors, cuando ese equipo enfrentó a Gimnasia con Diego Maradona en el banco en la última fecha del pasado torneo.

Allí el DT de Lobo hizo la gallinita en el entretiempo mientras la Bombonera coreaba su nombre, emulando a Carlos Tévez quien lo hizo en el Monumental. Boca disputaba el título con River que jugaba a la misma hora.

EL GESTO DE 'LA GALLINITA' DE MARADONA#SuperligaxFOX | Cuando se iba al vestuario en el entretiempo, el DT de Gimnasia emuló a Tevez en el Monumental. pic.twitter.com/9tXnjA61t4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2020

"Tuve la dicha y oportunidad que ese día, que era el último partido donde estaba Boca un punto abajo de River, jugó Gimnasia y ese día le hicieron un homenaje a Maradona", comentó.

Pérez, un ex comisario de la Policía Bonaerense, agregó que "fue un momento inolvidable jamás esperé que me pasara, cuando hacía la gallnita me reía. Al rato me escribía todo el mundo".

Y añadió "La sensación que generaba tenerlo al lado, te ponía la piel de gallina. Tenía auriculares por la gente que tenía a cargo y me los tuve que sacar porque no podía escuchar, el estadio se venía abajo, generaba algo muy especial"