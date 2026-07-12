Video: la quinceañera que interrumpió su fiesta de 15 para festejar con todo Pehuajó la clasificación de Argentina
La joven dejó por unos minutos el salón donde celebraba su cumpleaños y, junto a familiares, amigos e incluso parte del personal de la fiesta, se sumó a los cientos de vecinos que coparon la Plaza Dardo Rocha para celebrar el pase de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.
La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó postales inolvidables en toda la provincia de Buenos Aires. Pero una de las más llamativas se vivió en Pehuajó, donde una quinceañera decidió hacer una pausa en su fiesta de cumpleaños para sumarse a los festejos junto a toda la ciudad.
La joven celebraba sus 15 años en el Club Atlético Pehuajó, ubicado a pocos metros de la Plaza Dardo Rocha, cuando el triunfo de la Scaloneta desató una multitudinaria celebración en el centro de la ciudad.
Lejos de quedarse dentro del salón, salió acompañada por familiares, amigos e incluso algunos de los mozos que trabajaban en la fiesta para compartir la alegría con los vecinos que copaban la esquina de Alfonsín e Yrigoyen, el tradicional punto de encuentro de los festejos deportivos.
Entre banderas argentinas, abrazos, cánticos y bocinazos, la quinceañera también se animó a participar del clásico "pogo" que se armó en plena celebración, mientras decenas de personas registraban el momento con sus celulares.
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y se transformaron en una de las postales más simpáticas de la noche. En una misma escena se mezclaron dos celebraciones inolvidables: la fiesta de 15 de una joven pehuajense y la alegría de todo un pueblo por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.
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