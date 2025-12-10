Este miércoles 10 de diciembre, en el Predio de AFA ubicado en Ezeiza, se llevó a cabo el sorteo correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, donde se supo que Boca enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy.

Más allá de los resultados, hay historias y recorridos deportivos dignos de orgullo y muestra de valentía. Es el caso del plantel chivilcoyano que se juntó a observar el sorteo.

Cuando se conoció que enfrentarían al equipo dirigido por Claudio Úbeda, celebraron con brazos en alto, abrazos y gritos de alegría y aliento.

Hay un único antecedente entre el equipo de la Primera División y el que actualmente disputa el Torneo Federal A.

Jugaron en la localidad del interior bonaerense el martes 22 de octubre de 1974. Aquel día coincidió con la conmemoración del 120 aniversario fundacional de Chivilcoy.

El partido, arbitrado por Roberto Barreiro, y que contó con la presencia de titulares del equipo de entonces de la Ribera culminó con una victoria de Boca Juniors por seis goles contra cero.