Se sorteó la Copa Argentina 2026, el torneo más federal: así quedaron los 32avos de final
Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilcoy, que milita en el Federal A y River vs. Ciudad de Bolívar, que ascendió a Primera Nacional. Conocé a los clasificados.
La 14° Edición de la Copa Argentina la protagonizarán 64 representantes de cinco categorías del fútbol nacional, con el dato destacado de que dos equipos tendrán su debut en la Fase Final.
Atenas de Río Cuarto y Gimnasia de Chivilcoy vivirán una experiencia inédita en el cuadro principal, mientras que Independiente Rivadavia disputará la competencia como defensor del título.
En el sorteo realizado en el predio Lionel Messi, de Ezeiza, la Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final.
La 14° edición comenzará a disputarse desde la última semana de enero y el equipo que abrirá el certamen será Independiente Rivadavia ante Estudiantes (BA), por ser el último campeón del torneo, algo que es habitual cada vez que se realiza este campeonato.
Además, para el año próximo la competencia tendrá una importante novedad: por primera vez habrá VAR desde los octavos de final, algo que en 2025 solo se usó en la definición.
Por su parte, Boca hará su estreno ante Gimnasia de Chivilcoy; River se medirá con Ciudad de Bolívar; San Lorenzo ante Deportivo Rincón y Racing e Independiente harán lo propio con San Martín (F) y Atenas (RC), respectivamente. A su vez, Newell´s se enfrentará a Acassuso y Rosario Central a Sportivo Belgrano.
Todos los cruces de la Copa Argentina 2026
- Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
- River vs. Ciudad de Bolívar
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón
- Huracán vs. Olimpo
- Racing vs. San Martín (F)
- Independiente vs. Atenas (RC)
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
- Argentinos Juniors vs. Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento (LB)
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Newell´s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Riestra vs. Deportivo Maipú
- Gimnasia (M) vs. Gimansia y Tiro de Salta
Los 64 equipos que jugarán la Copa Argentina 2026
PRIMERA
Aldosivi
Argentinos Juniors
Atlético Tucumán
Banfield
Barracas Central
Belgrano
Boca Juniors
Central Córdoba (SdE)
Defensa y Justicia
Deportivo Riestra
Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz *Descendió a la Primera Nacional
Huracán
Independiente
Independiente Rivadavia
Instituto
Lanús
Newell’s Old Boys
Platense
River Plate
Rosario Central
San Lorenzo
San Martín de San Juan *Descendió a la Primera Nacional
Sarmiento (Junín)
Talleres
Tigre
Unión
Vélez Sarsfield
PRIMERA NACIONAL
Agropecuario
Atlanta
Chaco For Ever
Deportivo Maipú
Deportivo Morón
Estudiantes
Estudiantes de Río Cuarto *Ascendió a Primera
Gimnasia y Esgrima de Jujuy
Gimnasia y Esgrima de Mendoza *Ascendió a Primera
Gimnasia y Tiro de Salta
San Martín de Tucumán
San Miguel
Temperley
Tristán Suárez
PRIMERA B METROPOLITANA
Acassuso
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Midland *Ascendió a la Primera Nacional
Real Pilar
FEDERAL A
Argentino de Monte Maíz
Atenas de Río Cuarto
Atlético de Rafaela
Ciudad de Bolívar *Ascendió a la Primera Nacional
Deportivo Rincón
Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
Olimpo
San Martín de Formosa
Sarmiento La Banda
Sportivo Belgrano
PRIMERA C
Camioneros *Ascendió a la Primera B
Ituzaingó
Sportivo Barracas
Claypole
El cronograma de la Copa Argentina 2026
32avos de final:
Equipos Conmebol: hasta el 25/03/2026
Equipos no Conmebol: hasta el 15/04/2026
16avos de final:
Se juegan en las semanas de Playoffs Torneo Apertura
Equipos no Conmebol: en las 4 semanas de los playoffs
Equipos Conmebol: disputa esta instancia el fin de semana siguiente al que quedan eliminados de playoffs
Equipo Conmebol + finalista Liga: disputa esta instancia el 31/05/2026
8vos:
Equipos Conmebol: 12/07 y/o 19/07
Equipos no Conmebol: tope 5/8/2026
*A partir de esta instancia se jugará con VAR*
4tos y semifinales:
a definir
Final:
Miércoles 4 de noviembre de 2026.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión