La precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, vivió un incómodo momento durante una recorrida de campaña por la ciudad de La Plata. Ocurrió durante una recorrida proselitista transmitida a través de un móvil en vivo por el canal oficialista C5N.

La dirigente del Frente de Todos se prestó a dialogar con los automovilistas que paraban en los semáforos para presentarse pero los resultados no fueron los esperados. Algunos vecinos manifestaron su desprecio hacia el kirchnerismo, lo que generó un momento de tensión en la transmisión.

El primer episodio ocurrió mientras la precandidata abordaba los autos para entregar papeletas. "Buenos días, ¿Cómo anda? Mi nombre es Victoria Tolosa Paz", fueron las primeras palabras de la ex concejal de ese partido bonaerense, mientras intentaba entregarle un papel.

Tolosa Paz y al movilero de C5N les salió mal la jugada.

pic.twitter.com/5sCG2ra8T5 — GUSTAVO (@gustavoeloy635) August 20, 2021

La respuesta fue apática: "No gracias, ya te conozco". Notablemente incómoda, Tolosa Paz contestó: "¿Me conocés? Bueno, ¿no vas a votar al Frente de Todos?". El automovilista confirmó lo obvio con contundencia: "No , para nada. Al kirchnerismo no lo voy a votar jamás".

En tanto, al ser consultada acerca de su intensión de voto para las próximas elecciones PASO de septiembre, otra vecina que viajaba como en otro vehículo como acompañante fue tajante: "Antes que a los kirchneristas, votamos cualquier cosa", dijo con crudeza.

Cabe recordar que la última vez que Tolosa Paz participó de elecciones fue en 2019 cuando intentó disputarle la Intendencia a Julio Garro en La Plata. Sin embargo no pudo competir en las elecciones generales porque en las PASO perdió la interna del kirchnerismo contra Florencia Saintout.