Un episodio de extrema tensión se vivió en una estación de servicio Shell de Merlo, donde un joven de 20 años arrojó nafta sobre un auto, mojó a su propietario e intentó provocar un incendio. La rápida intervención de los playeros fue clave para evitar consecuencias mayores.

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El hecho ocurrió el domingo en el establecimiento ubicado sobre la avenida Ricardo Balbín al 5100, en el barrio Pompeya, y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

🚨 VIDEO: PÁNICO EN MERLO Un joven roció con nafta un auto y a su dueño e intentó incendiar una Shell. La rápida reacción de los playeros con matafuegos evitó una tragedia. El hombre, de 20 años, quedó internado en el Hospital Posadas. 📲 Más información en https://t.co/yUUETW7OqG — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 13, 2026

Según informó Primer Plano Online, el joven llegó con un bidón para cargar combustible, pero luego comenzó a derramar nafta sobre el playón y un automóvil gris que estaba junto a los surtidores. También alcanzó al conductor, que se encontraba fuera del vehículo.

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La situación escaló cuando el joven se sentó al volante y continuó con su accionar. Los playeros reaccionaron con matafuegos para prevenir un incendio y lograron controlar la emergencia antes de que se produjera una tragedia.

La Policía Bonaerense llegó al lugar y redujo al sospechoso. De acuerdo con el medio local, el joven manifestó intenciones de prenderse fuego con nafta. Tras una evaluación de especialistas, quedó internado en el Hospital Posadas, luego de que se determinara que representaba un riesgo para sí mismo y para terceros.

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La investigación quedó en manos de la Justicia de Morón, que intervino en el procedimiento y autorizó su traslado para recibir atención médica.