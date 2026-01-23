Video: Un grupo que volvía de una salida en Mar del Plata pasó por la concentración del plantel de Quilmes para alentar
Ocurrió a primera hora de la mañana frente a un hotel donde el 'Cervecero' está de pretemporada. Además, se encontraron con el ayudante de campo del equipo, y cantaron con él.
Un grupo de jóvenes simpatizantes del Quilmes Atlético Club, equipo que actualmente juega en la Primera Nacional, el cual parecía de volver de una salida nocturna paró a alentar al plantel frente al hotel donde la delegación del ‘Cervecero’ realiza su pretemporada en la ciudad de Mar del Plata.
Allí también se encontraron con el ayudante de campo del equipo, Martín Di Diego. Ocurrió a primera hora durante la mañana de este viernes.
Los seguidores del club que se encuentran en la ciudad balnearia se aproximaron al lugar de concentración para saludar a los integrantes del plantel y entonaron canciones de la tribuna junto al colaborador del entrenador antes del inicio de las actividades programadas.
Los jóvenes y el ayudante de campo finalizaron el encuentro con la interpretación de una de las canciones tradicionales de la parcialidad de Quilmes.
El suceso fue registrado en video por las personas que se encontraban en el sitio. Este hecho ocurrió en el marco de las tareas de preparación física que el equipo realiza para afrontar el próximo torneo oficial de la categoría.
