Un grupo de jóvenes simpatizantes del Quilmes Atlético Club, equipo que actualmente juega en la Primera Nacional, el cual parecía de volver de una salida nocturna paró a alentar al plantel frente al hotel donde la delegación del ‘Cervecero’ realiza su pretemporada en la ciudad de Mar del Plata.

Allí también se encontraron con el ayudante de campo del equipo, Martín Di Diego. Ocurrió a primera hora durante la mañana de este viernes.

Un grupo de amigos hinchas de Quilmes volvían de joda a las 6:45 de la mañana, se encontraron con uno de los AYUDANTES DE CAMPO del club y pasó esto…



Este video es espectacular. 🍻🇦🇷



pic.twitter.com/joKab4vnYt — Primera Nacional (@Primeranaciona) January 23, 2026

HAY PARTE 2 🤣 Unos hinchas de Quilmes salieron y de regreso pasaron por la concentración del plantel a alentar pic.twitter.com/AN0aoCGCje — Diario Olé (@DiarioOle) January 23, 2026

Los seguidores del club que se encuentran en la ciudad balnearia se aproximaron al lugar de concentración para saludar a los integrantes del plantel y entonaron canciones de la tribuna junto al colaborador del entrenador antes del inicio de las actividades programadas.

Los jóvenes y el ayudante de campo finalizaron el encuentro con la interpretación de una de las canciones tradicionales de la parcialidad de Quilmes.

El suceso fue registrado en video por las personas que se encontraban en el sitio. Este hecho ocurrió en el marco de las tareas de preparación física que el equipo realiza para afrontar el próximo torneo oficial de la categoría.

