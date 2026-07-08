La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial dejó una remontada para el recuerdo. El equipo de Lionel Messi estuvo dos veces abajo en el marcador frente a Egipto, pero reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose por 3 a 2 en un partido cargado de emoción que desató el festejo de los hinchas.

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Entre ellos estuvo Diego Sánchez, un periodista de Pehuajó, que vivió un momento que difícilmente olvide. Cuando el estadio ya comenzaba a vaciarse y los jugadores se dirigían hacia los vestuarios, esperó en el pasillo de prensa por donde pasaba el capitán argentino.

Fue entonces cuando logró acercarse, tocarle el hombro a Messi y decirle una sola palabra: "Gracias". Un gesto breve, pero cargado de emoción, que quedó registrado y fue compartido por el medio local Diario Noticias Pehuajó.

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Después de una victoria épica y de un partido que ya quedó entre los más emocionantes de este Mundial para la Selección, Diego también se llevó su propio recuerdo imborrable. Porque hay encuentros que duran apenas unos segundos, pero se recuerdan para toda la vida.

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