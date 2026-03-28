Video: un violento episodio de tránsito terminó con forcejeos con la policía y varios aprehendidos en Bolívar
Ocurrió en avenida San Martín. Varios incolucrados fueron aprehendidas por resistencia a la autoridad.
Un incidente en avenida San Martín, en Bolívar, dejó como saldo varias personas aprehendidas por resistencia a la autoridad. El hecho se produjo tras un accidente de tránsito que derivó en el secuestro de motocicletas.
Según publicó Y Radio 94,3 Pigüé - 93,9 Carhué - 105,7 Puan, el conflicto se originó cuando los involucrados en el accidente se resistieron al procedimiento de retención de los vehículos, lo que generó momentos de tensión y la intervención de varias patrullas.
El episodio fue registrado por vecinos y se difundió en redes sociales. Las autoridades informaron que los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría local y se iniciaron actuaciones judiciales correspondientes.
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