Una casa de electrodomésticos en la localidad de San Francisco Solano, Quilmes, fue escenario de un salvaje asalto, en el que cuatro delincuentes irrumpieron violentamente en un comercio, pasaron casi por encima a una nena de 7 años, hija de los propietarios, y hasta le apuntaron con un arma en la cabeza.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad. El hecho ocurrió este martes sobre la avenida San Martín al 2200, entre las calles 893 y 894, donde el grupo de ladrones ingresó armado, con guantes de látex y barbijos.

Se llega a ver cómo la menor, a bordo de unos rollers, patinaba por el local cuando de repente aparecieron en escena los delincuentes. Uno de ellos la embistió a toda velocidad y la hizo caer. Detrás de él ingresaron tres cómplices que se dividieron por el comercio, mientras que la madre de la nena apenas atina a proteger a su hija. En medio de la situación, uno de los ladrones le apuntó con su arma en la cabeza a la niña de 7 años.

Durante el asalto, los delincuentes sustrajeron cuatro televisores, teléfonos celulares de los empleados y boletas del establecimiento, para luego huir a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok blanca, que había sido robada el día anterior en la localidad de Lomas de Zamora.

Luego, con la patente identificada, los investigadores localizaron la camioneta en la intersección de las calles Cala y Rosa, en el partido de Almirante Brown. Al inspeccionar la camioneta, los efectivos constataron que los cristales del vehículo exhibían una patente con un pedido de secuestro activo por robo automotor, solicitado ese mismo 4 de noviembre por la UFI Nº 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En el interior se hallaron boletas correspondientes al local de electrodomésticos. La investigación continúa bajo la calificación de robo agravado por el uso de arma de fuego.

