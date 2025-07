La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este miércoles de los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, luego de que el presidente Javier Milei cancelara su viaje a la provincia por la niebla. Durante el acto central en San Miguel de Tucumán, la funcionaria dejó una respuesta sugestiva ante la pregunta sobre si ella también había tenido problemas para volar.

“Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidente de la Nación, vengo como argentina”, comenzó diciendo Villarruel en diálogo con C5N, al destacar su presencia. “He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia. Hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha importante de la Independencia de la Argentina... ¿Cómo no estar acá y venir a hacerme parte con el pueblo tucumano?”, continuó.

Al ser consultada con cierta picardía por los problemas climáticos, respondió con tono firme y algo irónico: “Salí tarde. Tenía ya decidido, por supuesto, venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá de nuevo”.

La frase no pasó inadvertida, sobre todo en el contexto de las tensiones políticas entre Villarruel y Milei. Ambos tenían previsto viajar a Tucumán, aunque con agendas distintas: el Presidente iba a participar de la vigilia del martes por la noche, mientras que la vicepresidenta había confirmado su asistencia al acto central del día siguiente.

¡¡Gracias Tucumán!! Por ser la cuna de la Independencia y albergarnos a todos los argentinos en el sentimiento de Patria. De todos los lugares donde podría haber nacido, solo querría haberlo hecho en Argentina! ¡¡¡Viva la Patria!!! pic.twitter.com/sKC8p37txC — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 9, 2025

¿Qué pasó con Milei?

Finalmente, Milei canceló su visita el mismo martes alrededor de las 18.00, tras la confirmación de que apenas dos gobernadores asistirían a la vigilia. Desde la Casa Rosada explicaron que la decisión se tomó por razones meteorológicas, luego de que Casa Militar y la Fuerza Aérea desaconsejaran el vuelo por la niebla persistente en el Área Metropolitana.

El propio Milei amplió esas explicaciones este miércoles. “Estando en Olivos, la situación era muy compleja, no se veía nada, era como estar adentro de una nube”, dijo. “Había muchísimos vuelos cancelados... ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro”, afirmó. También señaló que no estaban garantizadas las condiciones de regreso, lo que terminó de definir su ausencia.

Aunque negó que la baja asistencia de mandatarios provinciales haya influido en su decisión, el Presidente volvió a criticar a los gobernadores: “Están desbocados. Quieren destruir al Gobierno nacional”, disparó en declaraciones publicadas en diario Clarín.