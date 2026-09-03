Victoria Villarruel llegará este sábado a Chivilcoy para participar de la apertura de la 74ª Exposición Rural, una de las muestras agropecuarias tradicionales del interior bonaerense. La visita tendrá carácter institucional, pero se produce en un contexto de fuerte tensión dentro del oficialismo y con la vicepresidenta cada vez más observada por sus movimientos políticos.

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No será la primera visita de Villarruel a la ciudad. En abril pasado estuvo en Chivilcoy para participar de los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, donde fue recibida por el intendente Guillermo Britos.

La relación entre ambos tampoco pasó inadvertida. Britos mantiene un posicionamiento político propio y se ha mostrado distante tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza, por lo que cada encuentro con la vicepresidenta adquiere una lectura adicional dentro del escenario bonaerense.

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Una visita que genera expectativa política

Aunque la actividad de este sábado está vinculada formalmente con la agenda institucional de la vicepresidenta, su llegada a Chivilcoy se da mientras crecen las especulaciones sobre su futuro político.

La propia Villarruel dejó abierta esa posibilidad durante los actos del 9 de Julio, cuando, al ser consultada sobre sus aspiraciones, afirmó que le gustaría “ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo”.

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La definición fue interpretada como una señal de apertura hacia una eventual candidatura presidencial en 2027. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio formal de la vicepresidenta en ese sentido.

Sus recorridas por distintas localidades del interior y, particularmente, por municipios bonaerenses, también comenzaron a ser seguidas con atención por distintos sectores políticos y medios nacionales.

Por eso, su presencia en la Rural de Chivilcoy será mucho más que una fotografía institucional para quienes siguen de cerca la interna del poder. Discursos, encuentros y gestos políticos serán observados con atención, en una ciudad que Villarruel ya visitó este año y que este sábado volverá a recibirla.