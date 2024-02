La vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó que se retire el busto de Néstor Kirchner en el Senado de la Nación. El mismo fue entregado al bloque de Unión por la Patria.

“Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy viuda”, fue la respuesta para justificar la retirada del monumento.

Y agregó: “Se lo envía al bloque de Unión por la Patria, para que puedan tenerlo con ellos”.

“No hace falta que esté en un lugar de privilegio, discriminando a otros espacios que no tienen a sus expresidentes”, añadió para fundamentar su decisión.

Retiramos el busto de Néstor Kirchner del Senado. El mismo ya fue enviado al Bloque de UxP y está expuesto en sus oficinas. pic.twitter.com/JgUgU7W4wV — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 23, 2024

La novedad fue dada a conocer primero por la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, y luego por el jefe del bloque de UxP, José Mayans.

“Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo", comentó Sagasti.

#SENADO | Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo. #NéstorVive 🤍 pic.twitter.com/PBHjy3SOQO — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 23, 2024

Esta decisión se suma a otra que se tomó durante el final del mandato anterior, cuando la estatua emplazada en el Centro Cultural Kirchner se trasladó a otro destino.