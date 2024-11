“¿A qué mente perversa se le puede ocurrir que estos libros van a formar a nuestros niños?”, se preguntó Victoria Villarruel a través de un video difundido en Tik Tok. Y agregó: “Yo quiero decirle algo al Gobernador Kicillof y a todos los bonaerenses: En este Gobierno no vamos a permitir que se le rompan la mente y el alma a nuestros chicos”.

“Y no tengo hijos”, aclaró la Vicepresidenta, que el mismo domingo, también al criticar al mandatario provincial en la red Twitter, fue apuntada por no tener hijos. Al respecto, señaló: “No necesito tenerlos para defender a los más débiles cuando están siendo abusados por el poder mismo”.

Asimismo, se refirió a la provocativa foto de Kicillof: “Al kirchnerismo no le alcanzó con repartir en más de 2 mil escuelas textos repugnantes que sexualizan tempranamente a niños y adolescentes sino que, además, el Gobernador se puso a ‘leer’ algunas de estas publicaciones, en las cuales se pervierte la mente de nuestros menores”.

