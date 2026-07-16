Villarruel redobló su discurso tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra: "No era un partido más"
Antagonizando con las lógicas del Gobierno de Javier Milei, la Vicepresidenta volvió a pronunciarse sobre el cotejo mundialista y revivió la memoria por Malvinas.
“¡Argentina finalista del mundo! Gracias Enzo, Gracias Lautaro, Gracias Selección Argentina por darnos una alegría más!¡No era un partido más!”, lanzó en redes Victoria Villarruel luego de la victoria de la albiceleste sobre Inglaterra, y añadió imágenes de la Guerra de Malvinas.
Además destacó la bandera sobre Malvinas que exhibieron los jugadores tras el cotejo mundialistas.
“¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”, dijo la Vicepresidenta.
Antes del partido, Villarruel había salido con todo contra los ingleses, a quienes llamó “piratas” e “invasores”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión