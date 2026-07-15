Este miércoles “jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, lanzó Victoria Villarruel en redes sociales, contra la tendencia de intentar bajarle el tono al duelo de semifinales entre Argentina - Inglaterra.

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Y añadió: “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”.

“¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”, lanzó la Vicepresidenta.

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Como viene siendo habitual, la postura de Villarruel no se encuentra en sintonía con la del Gobierno. Vale destacar que la titular del Senado es hija de un veterano de Malvinas.

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