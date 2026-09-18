Victoria Villarruel respondió con un meme de Diego Armando Maradona a las críticas de Martín Menem, quien cuestionó el rol de la vicepresidenta y marcó diferencias con su posicionamiento político.

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El presidente de la Cámara de Diputados afirmó en una entrevista que Javier Milei fue votado para llevar adelante la agenda que está implementando, mientras que, según planteó, Villarruel tomó otro camino.

“El Presidente fue votado para hacer lo que está haciendo. La vicepresidenta no tiene la agenda de la gente que la votó. Hay una disociación ahí”, sostuvo Menem.

El titular de Diputados también afirmó que Villarruel “no forma parte del Gobierno” y que “no comparte nuestra agenda transformadora”.

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La respuesta de la vicepresidenta llegó a través de X, donde publicó una imagen de Maradona aparentemente dormido, sin agregar ningún texto. El meme fue utilizado como respuesta a las declaraciones de Menem.

Las diferencias dentro de La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Menem aseguró además que actualmente mantiene poco contacto con Villarruel y que las conversaciones entre ambos quedaron vinculadas principalmente a cuestiones parlamentarias.

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“He hablado en alguna oportunidad por algunos temas parlamentarios, pero en los últimos meses no he tenido contacto”, señaló.

El presidente de Diputados también defendió la gestión de Milei y se refirió al Presupuesto 2027, la reforma política y los posibles acuerdos entre La Libertad Avanza y el PRO.

En ese marco, volvió a plantear la eliminación de las PASO y sostuvo que “más del 90% de los argentinos está harto de ir a votar”.

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Por último, Menem señaló que uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza es la reelección de Milei y anticipó que el oficialismo analizará distrito por distrito su estrategia electoral y los eventuales acuerdos con el PRO.