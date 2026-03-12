Villarruel se despegó del aumento en las dietas de los senadores: "No decido cuánto cobran"
Las autoridades del Congreso y los gremios legislativos acordaron una suba acumulativa del 12,5% que impacta en las dietas de los senadores, quienes pasarán a cobrar más de $11 millones en bruto en el mes de mayo. La Vicepresidenta y titular de la Cámara cuestionó a los "operadores malintencionados" que la señalan por el incremento.
“A los operadores malintencionados: Como Vicepresidente no soy senador y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos. Tampoco decido cuántos asesores tienen y qué sueldos les pagan”, expresó Victoria Villarruel en redes sociales, en una nueva página de su pelea interna dentro de La Libertad Avanza, desde donde rechazaron la suba.
“Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con la que firmamos un convenio”, añadió la Vicepresidenta.
“Y queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento”, concluyó.
