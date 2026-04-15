“La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”, lanzó Victoria Villarruel en redes contra Lilia Lemoine.

Ads

Y arremetió: “Está raro el liberalismo”.

Javier Milei ha roto el vínculo con su Vicepresidenta de manera irreparable, y sus seguidores atacan constantemente a Villarruel a quien tildan de traidora. En este caso, Lemoine había indicado: “Se la votó para ser Vicepresidente de Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas. La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

Ads

La Diputada libertaria no se quedó atrás este martes tras la respuesta de la titular del Senado y salió a replicar: “¿Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder? Las encuestas reales deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta".

Gracias Laura por la defensa. La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 15, 2026

Puede interesarte

Ads