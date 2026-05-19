Victoria Villarruel visitó la ciudad Rosario por el quinto aniversario del fallecimiento de su padre donde asistió a una misa y, al retirarse, lanzó una frase contundente contra Manuel Adorni, en medio de los escándalos que rodean al funcionario. “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, dijo ante la prensa.

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Antes de hablar sobre Adorni, Villarruel también aprovechó el contacto con la prensa para volver a diferenciarse de Milei. “Yo me manejo con mucho respeto hacia todos los sectores. La convivencia en sociedad debe ser con respeto, si ellos no lo tienen, yo sí”, afirmó.

Villarruel también defendió la gestión del Senado al afirmar que desde la Cámara alta trabajan para “ahorrar plata de los argentinos”. En ese sentido, aseguró que ya acumulan 27 mil millones de pesos de ahorro. “Se les pide mucho esfuerzo a los argentinos”, sostuvo.

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Asimismo, consultada sobre su futuro político y el creciente distanciamiento que mantiene con los hermanos Milei, respondió: “No tengo decidido eso, falta mucho tiempo”.

Sobre el final de la rueda de prensa, y consultada si Adorni debía renunciar, la vice sólo sonrió, evitó responder y se retiró junto a la custodia.

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